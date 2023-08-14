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Şişli'de yıkılan binanın molozlarından akan suyun yanındaki binaya zarar verdiği iddia edildi

Şişli'de yıkılan binanın molozlarından akan suyun bitişiğindeki binaya zarar verdiğini belirten apartman sakinleri, belediye ekiplerinin molozları kaldırmasını istedi.

Şükrü Gündüz  | 14.08.2023 - Güncelleme : 14.08.2023
Şişli'de yıkılan binanın molozlarından akan suyun yanındaki binaya zarar verdiği iddia edildi

İstanbul

Mecidiyeköy Mahallesi Kekik Sokak'taki bina, Şişli Kaymakamlığı ve mahalle sakinlerinin talebiyle belediye tarafından yıkıldı.

Yıkılan binanın molozunun kaldırılmaması nedeniyle yağışlardan dolayı biriken su, yan apartmanın iki katının duvarında dökülmelere neden oldu.

Bina sakinleri apartmanlarının zarar gördüğünü ve rutubet koktuğunu belirterek, belediye ekiplerinin molozu kaldırarak sorunlarına çözüm bulmasını istedi.

Apartman sakinlerinden Erdal Deniz, AA muhabirine, binalarında hafriyattan akan sulardan dolayı hasar oluştuğunu söyledi.

Talepleri üzerine belediye ekiplerinin gelerek yıktığı binanın molozunu kaldırılmadığını anlatan Deniz, "Binamız topraktan olduğu gibi su çekiyor. Binamız çürüme tehlikesi altında. Kışın binamız daha büyük bir tehlike altında kalacak. Mahalleli olarak da çok büyük sıkıntı içindeyiz. Hafriyatın olduğu yere çöp atılıyor ve pis koku oluyor." dedi.

Deniz, Şişli Belediyesine molozların kaldırılması için başvurduklarını ancak hala bir işlem yapılmadığını savunarak, her yağmur yağdığında binalarının daha çok su çekerek zarar gördüğünü ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Ersin Palaz da "Burada boş bir bina vardı. Tinerciler takılıyordu. 3-4 defa yangın çıktı. Geldiler yıktılar ama enkaz kaldı. Bu yan bina zarar gördü, içeriye su alıyor. Bina sakinleri şikayetçi, mahalleli şikayetçi. Yani mahalleli olarak bu enkazın buradan kaldırılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Şişli Belediyesi yetkilileri de Kaymakamlığın talebiyle söz konusu binanın yıkıldığını belirterek, bu yapının özel mülkiyet olması nedeniyle molozu kaldırmadıklarını ifade etti.

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