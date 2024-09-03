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Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ediliyor

Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Ali Cevahir Aktürk, Mustafa Hatipoğlu  | 03.09.2024 - Güncelleme : 03.09.2024
Şişli'de bir plazanın bodrum katında çıkan yangına müdahale ediliyor

Istanbul

19 Mayıs Mahallesi'nde, bir plazanın bodrum katındaki araç bakım servisinin boya fırınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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