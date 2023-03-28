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Sırtına bağladığı kutudaki su kaplumbağalarını Türkiye'ye sokmaya çalışan kişi sınırda yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Sarp Sınır Kapısı'nda gerçekleştirdikleri kontrollerde, sırtına bağladığı kutudaki 250 su kaplumbağasını kaçak yollardan Türkiye'ye sokmak isteyen bir kişiyi yakaladı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Sırtına bağladığı kutudaki su kaplumbağalarını Türkiye'ye sokmaya çalışan kişi sınırda yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sarp Gümrük Sahası'ndaki yolcu salonuna gelen bir kişinin montunda anormal şişlik fark etti.

Ekipler, kaçakçılık şüphesiyle söz konusu kişinin üst aramasını gerçekleştirirken sırt bölgesine bir kutu bantlandığını belirledi. Söz konusu kutuda çok sayıda canlı su kaplumbağası olduğu görüldü.

Hava almaları için delikleri olan kutunun içinden 250 su kaplumbağası çıktı.

İstilacı bir türe ait olduğu belirlenen su kaplumbağaları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin İl Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Evlerde beslenen su kaplumbağalarının sahipleri tarafından doğaya terk edilmesi durumunda yayılmacı davranarak ekosisteme zarar verdiği için ithaline izin verilmiyor.

Açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri, gerçekleştirdikleri bu operasyonlarla ülkenin sahip olduğu nadide flora ve faunanın korunmasına katkı sağlıyor.

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