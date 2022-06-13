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Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi

Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, toprağa gömülü 49 RPG-7 roketatar mühimmatı ile çok sayıda sevk fişeği bulundu.

Kemal Karadağ   | 13.06.2022
Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlıkça yurt içinde PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "ara-bul-yok et" stratejisiyle yürütülen Eren Abluka operasyonlarının 17 bölgede başarıyla sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulduğu, örgütün barınak, sığınak ve yaşam alanlarının imha edildiği aktarılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde başlatılan "Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu"yla Beytüşşebap ilçesinde toprağa gömülü halde 49 RPG-7 roketatar mühimmatı ve 52 sevk fişeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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Şırnak'ta toprağa gömülü roketatar mühimmatları ele geçirildi

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