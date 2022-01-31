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Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda 6 zanlı yakalandı.

Ekrem Payan   | 31.01.2022
Şırnak'ta terör operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 24-30 Ocak'ta il merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

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