Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki güvenlik korucularından 1'i şehit oldu, 4'ü yaralandı
Şırnak'ta şarampole devrilen otomobildeki 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 4 güvenlik korucusu yaralandı.
Şırnak
Cumali Esendere (30) idaresindeki 73 ABC 428 plakalı otomobil, Fındık Gümüşyazı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki A.E, İ.E, M.E. ile H.E. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cumali Esendere müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçta bulunanların güvenlik korucusu ve görevden döndükleri öğrenildi.
23. Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törende, şehit güvenlik korucusu Esendere'nin naaşı ambulansla getirilerek katafalka konuldu, özgeçmişi okundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Okunan duanın ardından şehidin cenazesi helikopter ile defnedilmek üzere Güçlükonak ilçesine gönderildi.
Basına kapalı törene, Şırnak Valisi Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve askerler katıldı.
Fındık beldesinde defnedildi
Helikopterle Güçlükonak ilçesine, oradan da ambulansla Fındık beldesine getirilen şehidin cenazesi, helallik alınmasının ardından Fındık Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında defnedildi.
Şehidin yakınları Kürtçe ağıt yakarak gözyaşı döktü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.