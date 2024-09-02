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Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin kırmızı, birinin de gri kategoride arandığının belirlendiğini duyurdu.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Şırnak'ta paramotorla saldırı hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri belirlendi

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, paramotor kullanarak saldırı hazırlığı içinde olan ve etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Yerlikaya, Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünce parmak izi eşleşmesi ve DNA testi sonucu bölücü terör örgütü mensuplarının, İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Serhat Patnos" kod adlı Veysel Sevinç, gri kategorideki "Hebat" kod isimli Reşit Çevik, diğer ikisinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Uludere ilçesi Düğün Dağı mevkisinde etkisiz hale getirilen teröristlerin, 13 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 saldırıya katıldıklarının tespit edildiği belirtildi.

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