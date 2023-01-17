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Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinde Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı.

Ekrem Payan   | 17.01.2023
Şırnak'ta Namaz Dağı bölgesinde Şırnak-1 kuyusunda sondaj çalışması başlatıldı Fotoğraf: Ekrem Payan - AA

Şırnak

Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ve Ticaret Sanayi Odası (TSO) Başkanı Osman Geliş ile Namaz Dağı bölgesi Eruh yolu 20'inci kilometresinde sondaj çalışmasının başlatıldığı alanda incelemede bulundu.

Yapılan çalışmalara ilişkin TPO yetkililerinden bilgi alan Bilgin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın artık güzel haberlerle anıldığını söyledi.

TPAO'nun çalışması sonucunda Şırnak-1 sahasında arama ve üretim çalışmasının başladığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarla özellikle Gabar Dağı bölgesinde bulunan yüksek graviteli petrol, vatandaşların anlayacağı dilde bu petrolü motorin bir araca koyduğunuzda çok rahat çalışabileceğini biz yapılan teknik analizler ile biliyoruz. Gabar Dağı'ndaki tespitin ardından 10 kilometre ileride Kızılsu köyünde de devam ediyor. Şimdi de Şırnak bölgesinde hem arama hem de üretim kuyusu, inşallah burada da petrol bulunduğunda, ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz. Hem bölgemiz hem de ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Petrol kuyularının ülkemize, bölgemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Son zamanlarda sadece petrolün değil yeni kömür rezervlerinin de bulunduğunu ifade eden Bilgin, bu kapsamda sanayi bölgesinde faaliyete geçecek alanda 50 firmanın eleme paketleme tesisini kurarak 1500 kişiye istihdam sağlayacağını sözlerine ekledi.

Daha sonra petrol arama sahasında kurban kesildi ve dua edildi.

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