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Şırnak'ta Karayolları ekipleri karla kapanan Tanin Geçidi'ni yeniden ulaşıma açtı

Şırnak'ta yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi yeniden ulaşıma açıldı.

Ayhan Babat  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Şırnak'ta Karayolları ekipleri karla kapanan Tanin Geçidi'ni yeniden ulaşıma açtı Fotoğraf: Ayhan Babat/AA

Şırnak

Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü 95. Şube Şefliği ekipleri, kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan Uludere ilçesi ve Uzungeçit beldesi arasındaki, Beytüşşebap ilçesine alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan 2 bin 230 rakımlı Tanin Geçidi'nde çalışma yürüttü.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Tanin Geçidi'nde ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için ekiplerce, gece gündüz çalışma yapılarak yol yeniden ulaşıma açıldı.

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Şırnak'ta Karayolları ekipleri karla kapanan Tanin Geçidi'ni yeniden ulaşıma açtı
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