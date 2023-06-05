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Şırnak'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu Mustafa Erdem şehit oldu.

Ekrem Payan  | 05.06.2023 - Güncelleme : 05.06.2023
Şırnak'ta aracında silahlı saldırıya uğrayan güvenlik korucusu şehit oldu

Şırnak

Sur Mahallesi Aydınlık Sokak'ta içerisinde bir kişinin bulunduğu aracın yandığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Araçtaki kişinin, güvenlik korucusu Mustafa Erdem olduğu tespit edildi.

Yaralı Erdem, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Erdem'in içerisinde bulunduğu aracın uzun namlulu silahla tarandıktan sonra ateşe verildiği öğrenildi.

Polis, saldırganların yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

"Olayın terör saldırısı olduğu tespit edildi"

Şırnak Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın terör saldırısı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde 04.06.2023 günü saat 21.00 civarında, güvenlik korucusu Mustafa Erdem özel aracında silahlı saldırı sonucu şehit edilmiştir. Olay ile ilgili yapılan tahkikat sonucunda olayın terör saldırısı olduğu tespit edilmiş, olayı gerçekleştiren faillerden biri yakalanmış diğer failleri yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Erdem'in cenazesi, Kumçatı beldesinde toprağa verildi.

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