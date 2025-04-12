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ŞİÖ Genel Sekreteri Yermekbayev, Türkiye'nin yapıcı bir diyalog ortağı olduğunu vurguladı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, "Genel anlamda Türkiye, organizasyonumuzda çok aktif, çok yapıcı bir diyalog ortağı." dedi.

Büşranur Keskinkılıç, Gökhan Çeliker  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ŞİÖ Genel Sekreteri Yermekbayev, Türkiye'nin yapıcı bir diyalog ortağı olduğunu vurguladı Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılan Yermekbayev, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin, ŞİÖ'nün "çok önemli bir diyalog ortağı" olduğunu söyleyen Yermekbayev, Türkiye'nin örgütün etkinliklerine katıldığını hatırlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son yıllarda örgütün devlet başkanları toplantılarına davet edildiğini dile getirdi.

Yermekbayev, buna Temmuz 2024'te Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen ŞİÖ 24. Dönem Devlet Başkanları Zirvesi'ni örnek verdi.

"Türkiye çok yapıcı bir diyalog ortağı"

Erdoğan'ın ŞİÖ toplantılarında konuşma da yaptığına değinen Genel Sekreter Yermekbayev, "Genel anlamda Türkiye, organizasyonumuzda çok aktif, çok yapıcı bir diyalog ortağı." diye konuştu.

Nurlan Yermekbayev, Türkiye'nin de içinde bulunduğu tüm diyalog ortaklarıyla ortaklıklarının devam etmesini umduklarını belirterek, bunun daha aktif ve içeriği daha dolu hale gelmesinin umulduğunu ifade etti.

Bu amaca ulaşılması için işbirliği düzeyini arttırmaya yönelik "bir yol haritası" benimsendiğinin altını çizen, Yermekbayev, bu konuda çalışıldığını söyledi.

Yermekbayev, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan arasında imzalanan üç ülkenin sınır birleşim noktasının belirlenmesine dair anlaşmanın bütün bölge ve ŞİÖ için çok önemli olduğuna dikkati çekti.

Bu durumun üç Orta Asya devleti açısından tarihi iyi komşuluk bağlarını da yansıttığını aktaran Yermekbayev, bu anlaşma konusunda yetkililer ve uzmanlar tarafından büyük çalışma yapıldığına değindi.

Yermekbayev, kurumunun da bunu "dostluk ve işbirliğini" simgeleyen bir olay olarak nitelendirdiğinin, ayrıca Kırgızistan ile Tacikistan arasında 13 Mart'ta imzalanan sınır anlaşmasının da oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

"ADF, beni çok etkiledi"

Genel Sekreter Yermekbayev, "(ADF) Katılımcıların sayısı, çeşitliliği ve genel ölçeği beni gerçekten çok etkiledi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarının büyük ilgiyle dinlendiğini vurgulayan Yermekbayev, bu konuşmalarda uluslararası duruma ilişkin değerlendirmeler ve bilgiler duyduklarını kaydetti.

Yermekbayev, panellere katıldığını ve kurumunun mesajlarını ilettiğini aktararak, ADF gibi etkinliklerin farklı bölgelerden uzmanlarla "çok iyi bir" fikir alışverişi ortamı sunduğunu sözlerine ekledi.

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