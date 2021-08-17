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Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik, vatandaşların hayatını normale döndürmek için destek oluyor.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 17.08.2021
Sinop'un Ayancık ilçesinde Mehmetçik vatandaşın yaralarını sarıyor Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü / AA

Sinop

İlçede görev yapan Mehmetçik ev ve iş yerleri su dolan vatandaşların temizlik çalışmalarına yardım ediyor.

Mehmetçik Cevizli Mahallesi Nakliyeciler Sokak'ta selden zarar gören bir apartmanda temizlik çalışması yaptı.

Apartmanın bodrum katına dolan su ve balçığın temizlenmesi için özveriyle çalışan Mehmetçik, vatandaşların takdirini topladı.

İlçede yaşayan Sedattin Özkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sonrası tüm Türkiye'nin kendilerine destek olduğunu söyledi.

Selden olumsuz etkilendiklerini ifade eden Özkaya, apartmanlarının bodrum katının su dolduğunu ifade ederek, "Mehmetçik bize yardım ediyor. Çok sağ olsunlar. Yardım istedik. Bizi geri çevirmediler, geldiler sağ olsunlar hemen yardım ettiler. Bize destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, 81 vilayet buradaydı." diye konuştu.

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