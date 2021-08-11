Sinop'taki sel baskınında mahsur kalan 9 kişi Sahil Güvenlik helikopterleriyle tahliye edildi
Sinop'un Ayancık ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 9 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 helikopterle kurtarıldı.
Sinop
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgeye transferi için 2 sahil güvenlik helikopterinin görevlendirildiği bildirildi.
Helikopterlerin kısa sürede bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, "Görevlendirilen sahil güvenlik helikopteri tarafından şu ana kadar mahsur kalan 9 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Ayancık'a bağlı Avdullu köyünde mahsur kaldığı bildirilen yaklaşık 70 vatandaşımızın tahliyesi maksadıyla 1 Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi bölgeye sevk edilmiştir. Bölgedeki tahliye faaliyetlerine halen devam edilmektedir." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.