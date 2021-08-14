Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta vatandaşların tahliye anlarıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. -VTR-
logo
Gündem

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı İncipınarı köyü sahilinde bir cenazeye ulaşıldı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 14.08.2021
Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Çorum

Bölgede 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Ayancık ilçesinde arama kurtarma faaliyetleri hem havadan hem karadan yapılıyor. Selden etkilenen Babaçay ve İncipınarı köylerinde yoğunlaşan çalışmalara, yöre halkı da destek veriyor.

Giresun AKUT ekibince İncipınarı köyü sahilinde yürütülen arama kurtarma çalışmasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce sahildeki tomrukların arasından çıkartılan cenaze, kimlik tespiti için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Öte yandan ilçede yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Yardım dağıtımında görevli ekipler, ulaşım sağlayabildikleri mahalle ve köylere traktörlerle, karadan ulaşımı mümkün olmayan bölgelere ise helikopterlerle erzak taşıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 19 bin 949 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1943 kişi hayatını kaybetti
VLP temelli yerli Kovid-19 aşısı, Faz-3 aşamasında Delta varyantına karşı test edilecek
Rusya'da son bir haftadır Kovid-19 ölümleri artıyor
Dünya genelinde 4 milyar 660 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Sinop'taki arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

MSB, sel bölgesine 2 yatay kaydırmalı köprü tankı ile 3 sabit köprü aracı gönderdi

Tesla Enerji, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta HES kapaklarının patladığı iddialarını yalanladı

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Bozkurt'ta selde yıkılan apartmanda arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Bozkurt'taki sokak hayvanları selde kaybolan 'dostları'nın dönmesini bekliyor

Bozkurt'taki sokak hayvanları selde kaybolan 'dostları'nın dönmesini bekliyor
İHH sel bölgesinde 30'u dalgıç 200 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor

İHH sel bölgesinde 30'u dalgıç 200 kişilik ekiple arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor