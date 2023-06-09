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Sinop'ta su taşkınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürdü

Sinop'ta sağanak sonrası meydana gelen su taşkınlarında zarar gören yol ve köprülerin onarımı için çalışmalar devam etti.

Gökhan Gücüklüoğlu, Ahmet Can Akyol, Ramazan Özcan  | 09.06.2023 - Güncelleme : 09.06.2023
Sinop'ta su taşkınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalar sürdü Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

Kent merkezi ile Ayancık, Türkeli ve Erfelek ilçelerinde etkili olan sağanağın ardından Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin yol, köprü ve menfez onarım çalışmaları sürdü.

Ayancık ve Türkeli ilçelerinde İl Özel İdaresi ekipleri hasar gören köy yollarında onarım çalışmaları yaparken, Devlet Su İşleri ekipleri de dere ve ırmak yataklarında temizlik gerçekleştirdi.

Sinop Belediyesi ekipleri de kent merkezinde taşkın sebebiyle zarar gören yollarda iyileştirme çalışması yürüttü.

Bu arada Sinop Valiliğinden alınan bilgiye göre, kent genelinde heyelanlar sonucu ulaşıma kapanan tüm yollar tekrar ulaşıma açıldı.

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