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Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

Sinop açıklarında kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulan mürettebattan ikisi yaşadıklarını anlattı.

Gökhan Gücüklüoğlu   | 21.12.2022
Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı Fotoğraf: Kenan Türkseven/AA

Sinop

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren mürettebattan Mısır uyruklu Elberrawi Ossama, gazetecilere, yangın sırasında dümende kendisinin olduğunu söyledi.

Kendisine aşağı katlardaki odalardan telefon açılarak içeride duman olduğunun söylendiğini anlatan Ossama, şöyle devam etti:

"Şef o zaman aşağı indi. Olaya bakmaya gitti. Ben inmedim sadece şef indi. Şefin inmesinden bir dakika sonra bir patlama sesi geldi. Aşağından bağırma sesleri gelmeye başladı. Kapıyı açtım ben de baktım aşağıya, ne oluyor diye. Ben merdivenden inerken birisi çıktı karşıma yanıyordu hep. Kim olduğunu bilmiyordum üzeri yanıyordu. Geminin üzerine çıkışı ile denize atlayışı bir oldu. Sonradan geminin üzerine biz çıkınca kendi aramızda araştırdık, kaptanımız yoktu, kayıptı."

Yangında dumandan etkilenen Herraz Emad ise patlama sırasında kamarasında yattığını belirtti.

Patlama sesiyle uyandığını dile getiren Emad, "Patlamanın şiddeti ile odada üzerime bazı şeyler düştü. Elektrikler kesildi, telefonun ışığını yakarak araştırmaya çıktım. Arkadaşlarımın yanına ulaştığımda herkes panik içinde, yaralılar vardı. Benim gibi yanmayan arkadaşlarla yaralanan diğer arkadaşlara bakmaya başladık. Yaralıları toparlayarak geminin ön tarafına çıktık. Sonra yardıma gelenler bizi oradan aldı." diye konuştu.

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Sinop'ta kuru yük gemisinde çıkan yangından yaralı kurtulanlar yaşadıklarını anlattı

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