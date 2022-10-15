Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı
Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.
Sinop
İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.
Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.
Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.
Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.
Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.
Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.