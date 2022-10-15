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Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı

Sinop'ta temelinde kayma meydana gelen ve duvarlarında geniş çatlaklar oluşan 5 katlı apartman kontrollü olarak yıkıldı.

İlyas Gün   | 15.10.2022
Sinop'ta duvarlarında çatlaklar oluşan apartman kontrollü yıkıldı Fotoğraf: İlyas Gün / AA

Sinop

​​​​​​​İncedayı Mahallesi 1 Numaralı Sokak'ta duvarlarında çatlaklar oluştuğu için vinçlerin desteğiyle ayakta tutulan apartmanda yıkım çalışması başlatıldı.

Yıkım öncesinde polis ve zabıta ekipleri binanın etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çevredeki 3 apartman da çalışmalar öncesi boşaltıldı.

Sinop Belediyesi ekipleri, binayı kontrollü olarak yıktı.

Binadaki dairelerin sahipleri ve vatandaşlar yıkımı uzaktan izledi.

Ekiplerin çalışması dron ile havadan görüntülendi.

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