Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Sinop
Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bursa
Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangının geniş alana yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor https://t.co/RyZFewbp1f pic.twitter.com/GoA8tYVT6q— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 19, 2025
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.