Gündem

Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, Sinop'un Türkeli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ekip  | 19.08.2025 - Güncelleme : 19.08.2025
Sinop'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Sinop

Kuşçular köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Bursa

Başköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangının geniş alana yayılmaması için ekipler, havadan ve karadan müdahalede bulundu.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Başköy Mahallesi orman dışı alanda başlayan ve ormanlık alana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor. 92 personel, 2 uçak, 4 helikopter, 11 arazöz, 12 iş ve hizmet aracıyla müdahale ediliyor."

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

