Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.
Sinop
Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.