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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuşuyor Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor
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Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile söndürülmeye çalışılıyor.

Gökhan Gücüklüoğlu, Velaattin Saatci  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
Sinop'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Sinop

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi havadan ve karadan devam ediyor.

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