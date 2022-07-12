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Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi

Sinop sahilinde dün bulunan cesedin, 27 Haziran'da Kastamonu'nun Küre ilçesinde sele kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Recep Bakırcı'ya ait olduğu tespit edildi.

Bilal Kahyaoğlu   | 12.07.2022
Sinop'ta bulunan cesedin Kastamonu'daki selde kaybolan gence ait olduğu belirlendi

Kastamonu

Sinop'un İnceburun mevkisinde dün deniz kenarında bulunan ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan otopside, cesedin 16 gün önce Kastamonu'nun Küre ilçesi İkizciler köyünden geçen Uzunöz Çayı'nda kaybolan orman işçisi Recep Bakırcı'ya ait olduğu belirlendi.

Bakırcı'nın hacda olan babası İhsan ve annesi Türkan Bakırcı'ya acı haberin verildiği, yakınlarının ise cenazeyi teslim almak üzere Trabzon'a gittikleri öğrenildi.

Cesedin Bakırcı'ya ait olduğunun tespitinin ardından bölgede yürütülen arama çalışmaları da sonlandırıldı.

İhsangazi ilçesi Yarışlar köyü nüfusuna kayıtlı orman işçisi Recep Bakırcı, 27 Haziran'da şiddetli yağışın başlaması üzerine ormanlık alanda kaldığı kulübeden ayrılmış, İkizciler köyünden geçerken çaya kapılarak gözden kaybolmuştu. Bu sırada Bakırcı'yı gören bir kadının ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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