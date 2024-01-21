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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Yunanistan ve Suriye sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü üyesi 14 kişi yakalandı.

Mehmet Tosun  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu 14 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 14 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin DEAŞ, birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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