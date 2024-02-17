Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2024
Yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/KCK-PYD/YPG, 1’inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oneNjuEwrW