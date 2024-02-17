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Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla sınırlardan geçmeye çalışan biri FETÖ, biri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 15 kişinin yakalandığını bildirdi.

Utku Şimşek  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si terör örgütü mensubu 15 kişi yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Suriye'den ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 15 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalananlardan birinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

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