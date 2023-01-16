Dolar
18.79
Euro
20.32
Altın
1,913.79
ETH/USDT
1,547.60
BTC/USDT
20,888.00
BIST 100
5,185.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Türkiye ve Yunanistan arasında, Meriç Nehri üzerinde bulunan Kipi Köprüsü'nün ayaklarında biriken kütük ve ağaç dalları, iki ülke ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi.

Ogün Kurkan, Abdullah Yılmaz   | 16.01.2023
Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Edirne

İpsala Kaymakamlığı ve Yunanistan'dan bir heyetin sınır hattında bir araya gelerek temizlik çalışması için imzaladığı ortak protokol kapsamında, AFAD ve DSİ ekipleri ile Yunanistan ekipleri, köprü ayaklarında biriken kütük ve ağaç dallarını iş makineleriyle bölgeden uzaklaştırdı.

Ekipler kendi sınırlarına yakın köprü ayaklarında çalışma yaptı.

İpsala ve Kipi sınır kapılarıyla iki ülkeyi birbirine bağlayan Kipi Köprüsü'nden her yıl yaklaşık 2 milyon kişi geçiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli
Yargıtaydaki YSK üyeliği seçiminde ilk 3 turda hiçbir üye salt çoğunluğu sağlayamadı
50-D'li araştırma görevlileri kamudaki sözleşmeli personelin kadro düzenlemesinden çıkartıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği'ni ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, İtalyan mevkidaşı Piantedosi ile bir araya geldi

Benzer haberler

Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Sınır kapıları arasındaki köprünün ayakları Türk ve Yunan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi

Meriç Nehri'nden elektrik üretilecek enerji santrali projesinde sona gelindi

Edirne Millet Bahçesi'nin bu yıl tamamlanacağı bildirildi

Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor

Edirne'de vatandaşlar Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinin temizlenmesini istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet