Gündem

Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor

Prof. Dr. Sözbilir, Sındırgı ve çevresindeki faylarda yürüttükleri çalışmayla stresin ne kadar toplandığını ve hangi faya doğru stres aktarımı olacağını ortaya çıkarmayı amaçladıklarını bildirdi.

Tezcan Ekizler  | 12.11.2025 - Güncelleme : 12.11.2025
Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor Fotoğraf: Tezcan Ekizler/AA

İzmir

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Deprem Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, AA muhabirine, Sındırgı'da ağustostan bu yana farklı büyüklükte 18 binden fazla depremin meydana geldiğini söyledi.

Sındırgı ve çevresinde deprem aktivitesi açısından anormal bir durumun yaşandığını belirten Sözbilir, bölgede birden fazla fayın etkileşimde olduğunu vurguladı.

Sındırgı Fayı'nın güneyindeki dağlık bölgede yaptıkları çalışmalarda depremlerin belirledikleri yeni faylarda meydana geldiğini ortaya koyduklarını anlatan Sözbilir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"27 Ekim'de 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yeniden bir çalışma yaptık. Orada Emendere Fay Zonu'nu saptadık. O fay zonu aynı zamanda jeotermal sistemi kontrol eden bir fay. O fayın bu depremde tetiklendiğini söyleyebiliyoruz. Yani birden fazla fay birbirini tetikleyecek şekilde deprem ürettiği için hızlı bir deprem aktivitesi ortaya çıkmış durumda. Yine ölü fay diye sınıflandırdığımız faylar bu depremde belli ölçeklerde aktif oldu. Son birkaç gündür de Sındırgı Fayı'nda deprem aktivitesi başladı. En son 4,9 büyüklüğündeki deprem bu faya atfedilebilir. Fayların tümü birlikte bir şekilde etkilendiği için deprem aktivitesi daha fazla hissediliyor, dolayısıyla sarsıntı bölgede bir süre daha devam edebilir." diye konuştu.

Prof. Dr. Sözbilir, AFAD'ın bölgede tüm önlemleri aldığını, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edildiğini anlattı.

Sındırgı'da son 3 ayda 16 bini aşkın deprem meydana geldi

Bölgede normal şartlarda depremin etkisi ve şiddetinde azalma beklediklerini ifade eden Sözbilir, şunları kaydetti:

"Eğer yeni bir ana şok yaşanmazsa şu anda devam eden aktivite belli ölçeklerde etkinliğini azaltabilir. Ancak sistemde yeni bir ana şok yaşama tehlikesi var. Böyle bir durum olursa sistem bu sefer güneydoğuya doğru kırılmaların devam edeceği ve artçıların daha da uzun süreceğini söyleyebiliriz. Eğer artık bir ana şok tekrar yaşanmazsa 6 ve üstü, o zaman bu alt aktivite belli bir zaman sonra bitecektir. Deprem aktiviteleri devam ederken 11 kişiden oluşan yer bilimcilerle bölgedeki faylarda çalışma yürütüyoruz. Son dönemde meydana gelen depremlerin stres analizini yapıyoruz. Depremlerin oluştuğu faylarda hangi tarafa doğru enerji transferi yaptığını gerekli analizlerle ölçebiliyoruz. Bundan sonra depremler hangi fayın tetiklenmesine neden olabilir? Aslında bu çalışmalar onu bulmak demek. Tüm bu çalışmaların sonunda stresin ne kadar toplandığı ve hangi faya doğru stres aktarımı olacağı ortaya çıkmış olacak."

Sözbilir, çalışmayı kısa zaman içinde tamamlayıp kamuoyuna bildireceklerini sözlerine ekledi.

Sındırgı'daki depremlerin stres analizi yapılıyor
