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Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. adliyeye sevk edildi.

Serdar Açıl   | 08.02.2023
Sinan Ateş'in katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Eray Ö, sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Zanlı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcıvekiline ifade veriyor.

Ankara'da 30 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ateş'in katil zanlısı Eray Ö. Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 6 Şubat'ta hudut birlikleri tarafından yakalanmış, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince askeri birlikten teslim alınarak Ankara'ya getirilmişti.

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