Dolar
18.77
Euro
19.75
Altın
1,829.44
ETH/USDT
1,248.90
BTC/USDT
16,848.00
BIST 100
5,116.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerini tacizini Sahil Güvenlik önledi
logo
Gündem

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Serdar Açıl, Tanju Özkaya   | 05.01.2023
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.

Şüphelilerden 3'ünün İstanbul'dan getirildiği belirtildi.

Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'ndan sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Harun Uğur, Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'daki AVM yangınına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı
YSK'dan seçim malzemeleri hazırlıklarıyla ilgili açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından Sinan Ateş cinayeti açıklaması

Sinan Ateş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı

FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 17 gözaltı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: Seçim tarihine ilişkin 18 Haziran dışında bir kararımız yok
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet