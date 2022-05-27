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Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Kemal Karadağ   | 27.05.2022
Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu, Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bir Mauser keskin nişancı tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

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