Silopi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi
İçişleri Bakanlığınca başlatılan Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalında toprağa gömülü 20 Kalaşnikov ve bir keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'ya yönelik yürütülen Eren Abluka-5 Operasyonu'nda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığının istihbarat çalışmaları sonucu, Silopi ilçesi kırsalında, toprağa gömülü 20 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bir Mauser keskin nişancı tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.