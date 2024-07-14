Dolar
33.01
Euro
36.04
Altın
2,411.39
ETH/USDT
3,183.00
BTC/USDT
59,669.00
BIST 100
11,064.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Gündem

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ümit Türk, Alparslan Ermiş  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Fotoğraf: Alparslan Ermiş - AA

İstanbul

Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.

İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni Ankara'dan yola çıktı
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı
İzmir'de elektrik akımına kapılıp ölen gencin cenazesi Osmaniye'de defnedildi
Bakan Bak, "15 Temmuz'dan Gazze'ye Özgürlük İçin Pedal Çeviriyoruz" programına katıldı

Benzer haberler

Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı

Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın işletmenin ikinci kısmına sıçradı

Bulgaristan-Türkiye sınırına yakın bölgede çıkan yangına müdahale ediliyor

Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Sakarya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Sakarya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Kanada'da orman yangınları nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi tahliye edildi

Kanada'da orman yangınları nedeniyle yaklaşık 9 bin kişi tahliye edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet