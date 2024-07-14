Silivri'de otluk alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Silivri'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
İstanbul
Gazitepe Caddesi'nde tarlaların da bulunduğu ağaçlık alanda farklı noktalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyerek, çevredeki bazı evlere de sıçrayan ve geniş alana yayılan yangına müdahale devam ediyor.
İtfaiye, yerleşim yerlerine yönlendirilirken Anadolu Yakası'ndan da ekipler sevk edildi.
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