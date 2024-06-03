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Silivri'de fabrikada yangın çıktı

Silivri'de boya üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Abdülkerim Güzel, Alparslan Ermiş  | 03.06.2024 - Güncelleme : 03.06.2024
Silivri'de fabrikada yangın çıktı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Alınan bilgiye göre, Beyciler Mahallesi'ndeki boya üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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Silivri'de fabrikada yangın çıktı

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