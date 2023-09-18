Silivri'de fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
İstanbul
İstanbul Silivri'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alipaşa Mahallesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bölgede yoğun dumanların yükseldiği yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.