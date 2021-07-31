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Silifke'deki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Sezgin Pancar   | 31.07.2021
Silifke'deki orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor

Mersin

İlçede 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde başlayan, ardından Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerine sıçrayan orman yangını, dün gece saatlerindeki şiddetli rüzgar nedeniyle etkisini yeniden artırdı.

Hava sıcaklığının 34 dereceyi bulduğu ilçede alevler, Akdere mevkisindeki ormanlık alanda etkili oldu. Yangın, daha sonra Gülnar ilçesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan söndürme helikopterleri, havanın kararması nedeniyle müdahaleye araya verdi.

Çalışmalar, Orman İşletme Müdürlüğü ve yurt genelinden itfaiye ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ve çok sayıda iş makinesiyle karadan sürdürülüyor.

Silifke'de 29 Temmuz'da orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

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