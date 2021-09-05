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Şile Kaymakamlığı yarın beklenen fırtına nedeniyle tekneleri ve vatandaşları uyardı

Hasan Hüseyin Kulaoğlu   | 05.09.2021
Şile Kaymakamlığı yarın beklenen fırtına nedeniyle tekneleri ve vatandaşları uyardı

İstanbul

Şile Kaymakamlığı, yarın beklenen fırtına nedeniyle tekneleri ve vatandaşları uyardı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, yarın kuzey (Yıldız) ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, yer yer kısa süreli (60-90 km/sa) şeklinde kuvvetli fırtına beklendiği hatırlatıldı.

Genel avcılık sezonunun açılmasıyla denizlerde faaliyet gösteren ticari amaçlı su ürünleri avcılığı yapan balıkçı teknelerinin, spor, eğlence maksadıyla amatör amaçlı su ürünleri avcılığı yapan özel teknelerin ve diğer teknelerin fırtına süresince denize açılmamaları, sahillerde denize girmek isteyen vatandaşların da fırtına süresince can ve mal emniyeti açısından denize girmemeleri konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şiddetli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanmaması maksadıyla tüm kurumlarımız tarafından gerekli önlemler alınmakta olup değerli vatandaşlarımızın bahse konu olumsuzların yaşanmaması için tedbirli olmaları gerekmektedir. Bölgemizde meydana gelen hava olayları hava tahmin raporlarından ve sahada görevli kurumlarımızdan alınan bilgiler ile anlık takip edilmekte olup fırtınanın 8 Eylül Çarşamba günü etkisini azaltacağı tahmin edilmektedir. Alınacak önlemler ve kıymetli vatandaşlarımızın duyarlı yaklaşımlarıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmamasını temenni ederiz."

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