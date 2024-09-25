Şile açıklarında seyreden gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı.
İstanbul
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.