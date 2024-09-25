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Şile açıklarında seyreden gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyir halinde olan 62 metre boyundaki gemide Şile açıklarındayken yangın çıktı.

Muhammed Gencebay Gür  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Şile açıklarında seyreden gemide çıkan yangına müdahale ediliyor

İstanbul

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine Kurtarma-12 römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, gemideki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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