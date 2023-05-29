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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 el telsizi ve 2 patlatma düzeneği bulundu.

Fecri Barlık  | 29.05.2023 - Güncelleme : 29.05.2023
Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 18 telsiz ve 2 patlatma düzeneği bulundu

Siirt

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Doğan köyü kırsalında "Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, 18 el telsizi, 2 uzaktan komutalı patlatma düzeneği, kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı, tespit edilen sığınak imha edildi.

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