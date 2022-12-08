Siirt'te çöp konteynerinde bulunan yavru köpeklere rehabilitasyon merkezinde bakılıyor
Siirt'te çöp konteynerine bırakılan ve belediye temizlik işçilerinin dikkati sayesinde kurtarılan 9 köpek yavrusunun bakımı devam ediyor.
Siirt
Siirt Belediyesinde görevli temizlik işçilerinin 2 gün önce Alan Mahallesi Veysi Turgut Caddesi'nde konteynerdeki çöpü kamyona boşaltacakları sırada buldukları yavru köpek ile daha sonra yanlarına gelen annelerine Siirt Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde bakılıyor.
Merkezde, özenle bakılan yavrular, büyümeleri ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal ortama bırakılacak.
Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak, AA muhabirine, çöpten kurtardıkları köpeklerin bakımlarının sürdüğünü söyledi.
Toprak, yavruların ve annelerinin sağlıklarının iyi olduğunu aktardı.
Merkezde sorumlu veteriner Veysel Sabri Oktay da merkezde hayvanların bakım ve rehabilitasyonları için her türlü imkanın bulunduğunu dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.