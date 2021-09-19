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Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Siirt Pervari Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 PKK/KCK'lı terörist, J-İHA/SİHA destekli hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Mümin Altaş   | 19.09.2021
Siirt'te 5 PKK/KCK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Siirt İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığınca müştereken yapılan çalışmalarda, Siirt Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında tespit edilen 5 kişilik PKK/KCK terör örgütü grubuna yönelik yapılan J-İHA/ SİHA destekli hava harekatında, örgüt mensupları etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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