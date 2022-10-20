Dolar
18.59
Euro
18.25
Altın
1,639.20
ETH/USDT
1,305.90
BTC/USDT
19,264.00
BIST 100
3,904.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kumlak Tren İstasyonu ile Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temelini attı.
logo
Gündem

Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt ile Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 20.10.2022
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın Çatak ilçesi arasındaki Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkisinde Van İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando ve güvenlik korucularının katıldığı JİKU, J-SİHA ve Atak taarruz helikopterleri destekli "Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun silahları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ankara Valiliğinden zirai don uyarısı
Eğirdir Gölü'nde su seviyesi son 2 haftada 8 santimetre düştü
TTB Başkanı Fincancı hakkında PKK yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı
Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm projelerde Azerbaycan'ın yanında olmaya hazırız

Benzer haberler

Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt-Van arasındaki Körkandil Dağı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Soylu: Şu ana kadar 529 bin Suriyeli kardeşimiz geri döndü

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı

Diyarbakır'da "Eren Abluka Sonbahar-Kış-3" Operasyonu başlatıldı
Cihan öğretmen, 6 yaşındaki Zilan'ın eğitimi için 5 kilometre yol katediyor

Cihan öğretmen, 6 yaşındaki Zilan'ın eğitimi için 5 kilometre yol katediyor
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet