Dolar
9.84
Euro
11.37
Altın
1,826.10
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,613.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
logo
Gündem

Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 2016'da Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen teröristin İstanbul'da yakalandığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 10.11.2021
Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul'a geldiği ve yurt dışına kaçma arayışında olduğu belirlenen, F.Ş.E. isimli teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonla 9 Kasım günü Arnavutköy'de yakalandığı kaydedildi.

2016'da Siirt'teki polis lojmanlarına yönelik roketatarlı saldırının faili olduğu belirlenen teröristin, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra hırsızlık suçundan da 8 yıl cezası bulunduğu vurgulanan açıklamada, teröristin işlemlerin ardından cezaevine gönderileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Salgınla mücadelenin eksik parçası Kovid-19 ilaçlarıyla tamamlanacak
Türkiye'de 28 bin 662 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de 1 Nisan'dan itibaren sağlık çalışanları için Kovid-19 aşısı zorunlu olacak
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 755 bin 724'e çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Sorumluluk duygusu aşı olmayı gerektirir

Benzer haberler

Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Siirt polis lojmanlarına roketatarlı saldırı düzenleyen terörist yakalandı

Şırnak'ta Eren Kış-1 Bestler-Dereler operasyonu başlatıldı

KADES üzerinden yapılan 227 bin 936 ihbarın tamamına müdahale edildi

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi

Ülke genelinde 'sahte alkol' operasyonu düzenlendi
Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu

Terörün finansmanının önlemesi amacıyla 1 dernek, 10 şahıs ve 2 şirketin mal varlığı donduruldu
76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı

76 ilde cep telefonu kaçakçılarına yönelik 'Sinyal' operasyonu başlatıldı