Sıfır Atık Vakfından "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla tasarruf çağrısı Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla kullanıcılara çağrıda bulunuyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı, Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan ve bugün uluslararası ölçekte çevre politikalarına yön veren bir sürdürülebilirlik hareketine dönüşen Sıfır Atık Hareketi, doğal kaynakların korunması, israfın önlenmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması hedefiyle büyümeye devam ediyor.

Bu vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji kaynaklarının verimli kullanılması konusunda toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" sloganıyla önemli bir çağrıda bulunuyor.

Evlerde, ofislerde ve iş yerlerinde kullanılan elektronik cihazlar kapatılmış gibi görünse de enerji tüketmeye devam ediyor.

Uzmanlar, televizyonlardan bilgisayarlara, oyun konsollarından modemlere kadar birçok cihazın "stand-by" (bekleme) modunda bırakılmasının hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli kayıplara yol açtığına dikkati çekiyor.

Araştırmalar, dünya genelinde elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 5 ila 10'unun yalnızca bekleme modunda çalışan cihazlardan kaynaklandığını ortaya koyuyor. Görünürde küçük gibi duran bu tüketim, milyonlarca hanede bir araya geldiğinde ciddi bir enerji israfına dönüşüyor.

Birçok elektronik cihaz, uzaktan kumanda sinyalini algılayabilmek, internet bağlantısını sürdürebilmek veya hızlı açılabilmek için bekleme modunda enerji çekmeye devam ediyor. Televizyonlar, uydu alıcıları, modemler, ses sistemleri, yazıcılar, kahve makineleri ve şarj cihazları bu tüketimin başlıca kaynakları arasında yer alıyor.

Uluslararası enerji kuruluşlarının verilerine göre, gelişmiş ülkelerde bir hanenin yıllık elektrik tüketiminin ortalama yüzde 5 ila 12'si bekleme modundaki cihazlardan kaynaklanabiliyor. Bu oran, hane başına yılda onlarca hatta yüzlerce kilovatsaatlik gereksiz enerji tüketimi anlamına geliyor.

Enerji uzmanları, özellikle kullanılmayan elektronik cihazların tamamen kapatılması veya prizden çekilmesinin enerji tasarrufunda önemli bir fark oluşturduğunu belirtiyor.

Uluslararası araştırmalara göre bekleme modunda çalışan cihazların dünya genelindeki yıllık elektrik tüketimi yüz milyarlarca kilovatsaati buluyor. Bu miktar, bazı ülkelerin toplam yıllık elektrik tüketimine eşdeğer seviyelere ulaşabiliyor.

Bekleme modundan kaynaklanan enerji tüketimi nedeniyle her yıl milyonlarca ton karbondioksit eşdeğeri sera gazı atmosfere salınıyor.

Uzmanlar, enerji verimliliği hedeflerine ulaşılabilmesi için bireysel davranış değişikliklerinin de büyük önem taşıdığını vurguluyor.

Evlerde sürekli çalışır durumda bırakılan modemler, internet yönlendiricileri ve dijital kutular günün 24 saati enerji tüketiyor. Özellikle gece saatlerinde kullanılmayan cihazların açık bırakılması, gereksiz enerji kullanımını artırıyor.

Ayrıca prizde unutulan telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar şarj cihazları da cihaz bağlı olmasa bile elektrik çekmeye devam edebiliyor. Tek başına düşük görünen bu tüketim, milyonlarca kullanıcı düşünüldüğünde önemli bir enerji yükü oluşturuyor.

Enerji kayıplarını azaltmak için öneriler

Enerji verimliliği uzmanları, bekleme modundaki enerji kayıplarını azaltmak için çeşitli önerilerde bulunuyor.

Kullanılmayan elektronik cihazları tamamen kapatılması, gece saatlerinde televizyon, oyun konsolu ve ses sistemlerinin fişinin çekilmesi, çoklu priz anahtarı kullanarak birden fazla cihazın tek hareketle kapatılması, şarj cihazlarının kullanım sonrası prizden çıkarılması, enerji verimli ürünlerin tercih edilmesi ve akıllı priz sistemleriyle gereksiz tüketimin kontrol altına alınması bu öneriler arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre bir evde bekleme modunda bırakılan cihazların tamamen kapatılmasıyla yıllık elektrik tüketiminde hissedilir bir düşüş sağlanabiliyor.

Bu durum yalnızca elektrik faturalarını azaltmakla kalmıyor, enerji üretiminden kaynaklanan karbon emisyonlarının da düşürülmesine katkı sunuyor.

Enerji verimliliğinin iklim değişikliğiyle mücadelede en etkili araçlardan biri olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Kullanmadığınız cihazları beklemede bırakmayın, tamamen kapatın" çağrısında bulunuyor.

"Daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına önemli katkılar sağlayacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, enerji tasarrufunun sürdürülebilir kalkınmanın temel unsurlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlayan Sıfır Atık Hareketi, bugün atık yönetiminin ötesinde, kaynakların verimli kullanılmasını, israfın önlenmesini ve sürdürülebilir yaşam kültürünü merkeze alan küresel bir dönüşüm hareketidir. Enerji de en kıymetli doğal kaynaklarımızdan biridir. Bekleme modunda bırakılan elektronik cihazlar fark edilmeyen ancak sürekli devam eden bir enerji tüketimine neden oluyor. Oysa kullanılmayan bir cihazı tamamen kapatmak hem enerji tasarrufu sağlıyor hem de karbon emisyonlarının azaltılmasına katkı sunuyor. Sıfır Atık kültürü, tüketirken düşünmeyi, ihtiyaç kadar kullanmayı ve sahip olduğumuz her kaynağı gelecek nesillerin emaneti olarak görmeyi gerektiriyor. İsrafın olmadığı yerde bereket, tasarrufun olduğu yerde sürdürülebilirlik vardır. Enerji verimliliği de bu kültürün en güçlü uygulama alanlarından biridir. Her bireyin göstereceği küçük hassasiyet, ülkemizin enerji verimliliği hedeflerine, iklim değişikliğiyle mücadeleye ve daha yaşanabilir bir dünyanın inşasına önemli katkılar sağlayacaktır."

Ağırbaş, enerji tasarrufunun çevresel bir tercih olmanın ötesinde, gelecek nesillere karşı ortak bir sorumluluk olduğunun altını çizerek, "Yarın için beklemede bırakma, tamamen kapat" çağrısında bulundu.