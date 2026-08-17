Çalıştayda, plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak, Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak.

Sıfır Atık Vakfı, plastik kirliliğiyle mücadelede ortak yol haritası için çalıştay düzenleyecek Çalıştayda, plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak, Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak.

Sıfır Atık Vakfı öncülüğünde düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda, plastiklerin üretiminden tasarımına, tüketiminden geri dönüşümüne kadar tüm yaşam döngüsü ele alınarak, Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak akla dayalı politika önerileri ve stratejik yol haritası oluşturulacak.

Sıfır Atık Vakfından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin sıfır atık vizyonunu plastik kirliliğinin azaltılması, kaynakların verimli kullanılması ve döngüsel ekonominin güçlendirilmesi alanlarında ileriye taşımaya yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Vakıf, bu vizyon doğrultusunda 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da "Gelecek İçin Sıfır Atık-Ortak Akıl Platformu" temasıyla Türkiye Plastik Atık Çalıştayı düzenleyecek.

"Atığı Azaltan, Kirliliği Önleyen Türkiye: Temiz Çevre, Güçlü Ekonomi, Güvenli Gıda, Sağlıklı Nesiller" sloganıyla gerçekleştirilecek çalıştayda, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sanayi ve özel sektör, meslek kuruluşları ve sivil toplumun katılımıyla çok paydaşlı bir istişare zemini oluşturulacak.

Çalıştayda, 17 bakanlık, 40'tan fazla genel müdürlük ve 400'den fazla katılımcı ortak eylem planını ortaya koyacak.

Plastik kirliliğinin yalnızca atık yönetimi perspektifiyle değil, üretimden tüketime uzanan bütüncül bir sistem yaklaşımıyla ele alınacağı çalıştayda, plastiklerin üretimi ve tasarımı, sürdürülebilir tüketim, atık yönetimi, geri kazanım, mikroplastikler, insan sağlığı, finansman, yönetişim ve uluslararası işbirliği başlıkları değerlendirilecek.

Çalıştay kapsamında 4 ana tematik blok altında 15 tematik çalışma masası oluşturulacak. Alanında uzman paydaşların bir araya geleceği masalarda, Türkiye'nin plastik döngüsünün mevcut durumu değerlendirilecek, ihtiyaçlar, fırsatlar ve çözüm alanları ortak akıl anlayışıyla ortaya konulacak.

İstanbul'daki çalıştay öncesinde Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da Türkiye Plastik Atık Çalıştayı Şehir Koordinasyon Toplantıları gerçekleştirilecek.

Valilerin başkanlığında, Sıfır Atık Vakfı koordinasyonunda düzenlenecek toplantılarda, illerin plastik atık yönetimindeki mevcut durumu, kaynakta azaltım ve ayrı toplama uygulamaları, geri dönüşüm ve yeniden kullanım altyapısı, kıyı ve deniz alanlarına ulaşan plastik atıkların önlenmesine yönelik çalışmalar ile yerel ölçekteki ihtiyaç ve çözüm önerileri değerlendirilecek.

Toplantılarda ortaya konulan görüş ve öneriler, İstanbul’da gerçekleştirilecek çalıştaya taşınarak ulusal ölçekteki ortak akıl sürecine dahil edilecek.

Bu yönüyle şehir koordinasyon toplantıları, yerelin deneyimini ulusal politika perspektifiyle buluşturan hazırlık ve istişare sürecinin önemli bir aşamasını oluşturacak.

Çalıştay programı kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinasyonuyla denizle bağlantılı illerin valilerinin katılımıyla özel bir "Valiler Oturumu", ayrıca bakan yardımcılarının katılımıyla "Bakan Yardımcıları Oturumu" düzenlenecek.

Oturumlarda, plastik atıkların kaynağında azaltılması, etkin toplanması, geri dönüşüm kapasitesinin geliştirilmesi, kıyı ve deniz ekosistemlerinin plastik kirliliğinden korunması, yerel uygulamaların güçlendirilmesi ve merkezi politikalarla yerel çalışmalar arasındaki uyumun artırılması gibi başlıklar ele alınacak.

Böylece yerelde edinilen deneyimlerin karar alma süreçleriyle buluşturulması ve Türkiye'nin plastik döngüsüne ilişkin ortak bir yaklaşımın güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay sonunda tematik masa raporları, "Türkiye Plastik Döngüsü Sonuç Raporu" ve sonuç bildirisi hazırlanacak, öncelikli sorunlar, ihtiyaçlar, fırsatlar ve geliştirilebilecek çözüm seçenekleri ortaya konulacak.

Çalıştay çıktıları ayrıca ilgili bakanlıkların görev alanlarına göre sınıflandırılarak bakanlık bazlı politika ve değerlendirme raporlarına dönüştürülecek, ulusal mevzuat, strateji belgeleri ve uluslararası gelişmeler doğrultusunda "2053 Türkiye Plastik Vizyonu"na katkı sunacak.