Sıfır Atık Vakfı, "İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu"nu duyurdu Sıfır Atık Vakfı, Sıfır Atık Forumu kapsamında "İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu"nu kamuoyuna duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformunun, Marakeş Küresel İklim Eylemi Ortaklığı oturumunda İklim Şampiyonları Ekibi temsilcileri, Birleşmiş Milletler yetkilileri ve iklim girişimcilerinin katılımıyla duyurulduğu bildirildi.

Oturumda, sıfır atık uygulamalarının farklı sektörlerde nasıl yaygınlaştırılabileceği, ekonomik, çevresel kazanımların nasıl artırılabileceği ve COP31 sürecinde ölçülebilir sonuçlar üretecek işbirliklerinin ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, platformun atık oluşumunun önlenmesi, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi, gıda sistemlerinin dönüştürülmesi ve metan emisyonlarının azaltılması gibi birbirini tamamlayan alanları ortak bir çatı altında buluşturacağı belirtildi. Böylece farklı paydaşlar arasında güçlü bir koordinasyon sağlanarak iklim eyleminde daha hızlı ve etkili sonuçların elde edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Küresel ölçekte yapılan araştırmaların sıfır atık ve döngüsel ekonomi temelli çözümlerin sera gazı emisyonlarında yüzde 15 ila 20 oranında azalma sağlayabileceğini ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, gıda kaybı ve israfının tek başına küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 8 ila 10'unu oluşturduğu dikkate alındığında, kaynakların verimli kullanılması ve atığın oluşmadan önlenmesine yönelik politikaların iklim hedefleri açısından kritik önem taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, Sıfır Atık Hareketinin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda geliştirilen İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformunun, kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP31'e giden süreçte sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerini küresel iklim uygulamalarının öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmesini hedeflendiği vurgulandı.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hayata geçirilen girişimin, Emine Erdoğan'ın uzun yıllardır ulusal ve uluslararası düzeyde savunduğu sıfır atık yaklaşımının iklim kriziyle mücadelede somut ve uygulanabilir çözümler üretme kapasitesini ortaya koyduğuna işaret edilen açıklamada, platformun aynı zamanda İstanbul'u küresel çevre diplomasisinin önemli merkezlerinden biri olarak konumlandırdığının altı çizildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, İstanbul'un tarih boyunca farklı kıtaları ve medeniyetleri birbirine bağlayan bir köprü olduğuna dikkati çekti.

Ağırbaş, İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformunun hükümetleri, yerel yönetimleri, uluslararası kuruluşları, özel sektörü ve sivil toplum temsilcilerini ortak hedefler etrafında bir araya getirerek, iklim eyleminin uygulanma kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Ağırbaş, "İstanbul Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Platformu da sıfır atık ve döngüsel ekonomi alanındaki küresel çözümleri ortak bir zeminde buluşturacaktır. Bu girişim, iklim eyleminin uygulanmasını hızlandıracak, parçalı yaklaşımları bir araya getirerek emisyonların azaltılmasına ve gezegenimizin dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.