Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş: Sıfır Atık Hareketi artık kıtaları aştı

Ağırbaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Fransa'nın başkenti Paris'i ziyaret etti.

Fransa'nın G7 dönem başkanlığı kapsamında dün Paris'te düzenlediği metan hakkındaki üst düzey konferansa katılan Ağırbaş, ardından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu'nda Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) ve Sıfır Atık Forumu hakkındaki bir toplantı kapsamında Türk sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Kerem Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin dünyanın her köşesinde giderek hissedilmekte olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan da "Biz yurt dışına gittiğimizde hep Türk gördüğümüzde akrabalarımızla karşılaşmış gibi hissederiz." diyerek yurt dışında yaşayan Türklerin kültürlerini unutmadan bugün çok farklı yerlere geldiğine dikkati çekti.

AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, "AK Parti olarak bizler çevreyi korumayı bir tercih olarak değil, gelecek nesillere karşı bir emanet ve sorumluluk olarak görüyoruz." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Sağlık Politikaları Başkanı Şevval Uzkurt, gençlerin sürdürülebilir bir geleceğin en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Fransa Koordinatörü Meryem Özdemir ise sıfır atık alanında Türk diasporası nezdinde Hollanda'daki yeşil cami projesi gibi farklı projeler olduğuna değindi.

Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi liderliğinde Birleşmiş Milletler ve farklı uluslararası organizasyonlarla beraber 193 ülkede çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"Gıda israfını azalttığımız zaman otomatik olarak metan emisyonunu azaltmış oluruz"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Ağırbaş, Paris'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, G7'nin bir toplantısı kapsamında Fransa'ya geldiklerini dile getirdi.

Paris'teki toplantıya G7 ülkelerinin çevre bakanları ve ilgili temsilcilerinin de katıldığını kaydeden Ağırbaş, toplantıda çevre ve sıfır atıkla ilgili konuların ele alındığını söyledi.

Ağırbaş, toplantı kapsamında 4 farklı programda söz aldıklarını, ikili görüşmeler yaptıklarını ve Sıfır Atık Vakfı'nın Emine Erdoğan'ın liderliğinde yapmış olduğu çalışmaları anlattıklarını aktararak "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlayan sıfır atık hareketi artık kıtaları aştı; 193 ülkede." dedi.

Toplantıda metan konusuyla alakalı tartışmalara katıldıklarını dile getiren Ağırbaş, "Biz burada şunu savunduk. 'Öncelikle gıda israfını azaltalım, gıda israfını azalttığımız zaman otomatik olarak metan emisyonunu azaltmış oluruz' dedik." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, bu konuda farklı görüşler olduğunu ancak Sıfır Atık Vakfı'nın kendi ilkeleri ve görüşleriyle masada olduğunu vurguladı.

"G7 toplantısına bizi özel konuk olarak davet ettiler, Sıfır Atık Vakfı'nın yaptığı çalışmaları dinlemek için." diyen Ağırbaş, vakıflarının dünyada artık bir uluslararası kuruluş gibi konumlandırıldığını ve uluslararası toplantılara konuşma yapmaya davet edildiklerini aktardı.

Ağırbaş, "Bu önemli bir başarı. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde yakalanan bu başarı artık dünyanın 193 ülkesinde." diyerek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 2022'de tarihi bir karar alarak 30 Mart'ı "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan ettiğini hatırlattı.

"Ortak akla çok önem veriyoruz"

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun başkanlığına Emine Erdoğan'ın seçildiğini anımsatan Ağırbaş, "Türkiye'nin ve Sayın Emine Erdoğan'ın liderliğinde çok güçlü çalışmalara imza atıyoruz. Bütün dünyaya kendi doğrularımızı, kendi ilkelerimizi anlatıyoruz." dedi.

Ağırbaş, bu bağlamda yeni isimlerin de yetişmesi için ekiplerine gençleri ve öğrencileri dahil ettiklerini belirterek, "Biz ortak akla çok önem veriyoruz ve bu süreçleri hep beraber ortak akılla inşa edeceğimize, başaracağımıza ben inanıyorum." diye konuştu.

"Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor"

Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğunda dün Fransa'daki STK temsilcileriyle bir araya geldiklerini dile getiren Ağırbaş, Sıfır Atık Forumu'na Avrupa'daki gurbetçilerin çocuklarını da getireceklerini ve onlar için bir kariyer merkezi kurduklarını söyledi.

Bu çocukları uluslararası kuruluşlarda desteklemeye ilişkin bir merkez oluşturma sürecinde olduklarına işaret eden Ağırbaş, "İnşallah Sıfır Atık Vakfı olarak sıfır atık, çevre, iklim konularında Avrupa'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin sürekli yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüyen bu çalışmalar Sayın Emine Erdoğan'ın vizyonu ve liderliğinde güçlü sonuçlar alacak." diye konuştu.

Ağırbaş, Türkiye'de 5-7 Haziran'da Sıfır Atık Forumu'nun düzenleneceğini hatırlatarak, "150'den fazla ülke İstanbul'da buluşacak. 100'den fazla bakanı misafir edeceğiz. 5 binden fazla katılımcının katılacağı Sıfır Atık Forumu dünyanın en büyük sivil toplantısı olma özelliğini taşıyor." ifadesini kullandı.

"9-20 Kasım'da Antalya'da dünyanın kalbi atacak"

COP31 ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un liderliğinde güzel çalışmalara imza attıklarını söyleyen Ağırbaş, "COP31 Türkiye'de yapılacak en büyük etkinliklerden bir tanesi." dedi.

Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzey Şampiyonu olarak görevinin devlet dışı aktörlerin bu sürece etkin katılımını sağlamak olduğunu, bu kapsamda katıldıkları uluslararası toplantılar ve yaptıkları ikili görüşmelerden güzel sonuçlar aldıklarını kaydetti.

COP31'de iklim ve sıfır atık meselelerinin konuşulacağına dikkati çeken Ağırbaş, "9-20 Kasım'da Antalya'da dünyanın kalbi atacak." dedi.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Fransa'da temaslarda bulundu

Ağırbaş, Paris'te gerçekleştirilen G7 toplantıları kapsamında gün boyunca hem üst düzey isimlerle ikili görüşme gerçekleştirdi hem de toplantılara katıldı. Görüşmelerde, sıfır atık, döngüsel ekonomi, metan emisyonlarının azaltımı ve iklim finansmanı başlıklarında COP31 sürecine yönelik somut işbirliği alanları ele alındı.

G7 bünyesinde düzenlenen toplantılara konuşmacı olarak katılan Ağırbaş, ilk olarak eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi.

Ağırbaş'ın Almanya Federal Çevre, İklim Eylemi, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İklim Eylemi Genel Direktörü Dr. Heike Henn ile görüşmesinde, sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Görüşmeye ilişkin Ağırbaş, "COP31 sürecinde sıfır atık ve döngüsel ekonomi çözümlerinin oynayacağı kritik rolü paylaştık. İklim Eylem Ajandası'nın güçlendirilmesi, sahadaki toplulukların ve sivil toplum kuruluşlarının daha görünür kılınması noktasında yürüteceğimiz işbirliği fırsatlarını değerlendirdik." açıklamasında bulundu.

Ağırbaş'ın Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı Baş Bilimsel Danışmanı ve Cambridge Net Zero Direktörü Prof. Emily Shuckburgh ile yaptığı görüşmede ise iklim biliminin toplumsal etkiyle buluşturulması ve akademik ağların COP31 sürecine entegrasyonu ele alındı.

Bu görüşmede, iklim eylemi çerçevesinde yürüttükleri çalışmaları ve COP31 sürecine dair değerlendirmeleri paylaştıklarını kaydeden Ağırbaş, "Özellikle üniversitelerin iklim eylemi projelerimize sunabileceği katkılar ve döngüsel ekonomi çözümlerinin bilimsel temellerle güçlendirilmesi hususunda stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirdik. Uluslararası platformlarda sıfır atık vizyonumuzu güçlendirecek adımları ve ortak çalışma zeminlerini değerlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş'ın Avrupa İklim Vakfı Üst Yöneticisi Laurence Tubiana ile gerçekleştirdiği görüşmede de Paris Anlaşması sonrası küresel iklim politikalarının seyri ve COP31 öncelikleri değerlendirildi.

Samed Ağırbaş, işbirliğinin önemini vurgulayarak, "COP31 yolunda sıfır atık, döngüsel ekonomi ve Eylem Ajandası önceliklerimizi paylaşarak, hayırseverlik sektörü ile akademik ağların çözüm odaklı projelerimize sunabileceği katkıları ele aldık. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortaya koyduğumuz sıfır atık vizyonumuzu uluslararası düzeye taşımaya, çözüm odaklı ortaklıklarımızı güçlendirmeye kararlıyız." diye konuştu.

Global Methane Hub Üst Yöneticisi Marcelo Mena ile emisyon azaltımı stratejilerini değerlendiren Ağırbaş, "COP31 yol haritamız çerçevesinde, metan emisyonlarına yönelik teknik çözümlerin yanı sıra iklim bilincinin yaygınlaştırılmasına dair önceliklerimize değindik. Ortak evimiz dünya için uluslararası paydaşlarımızla vizyon birliği içinde hareket etmeye ve etkili adımlar atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı İklim ve Çevre Danışmanı Benoit Faraco ile de bir araya gelen Ağırbaş, görüşmede COP31 yolundaki stratejik hazırlıkları ve sıfır atık vizyonlarının uluslararası iklim politikalarındaki yerini ele aldıklarını, dünya için çözüm odaklı diplomatik temasları ve işbirliği zeminlerini güçlendirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

"Sıfır atık yaklaşımımız kapsayıcı bir icra mekanizması"

Ayrıca G7 bünyesinde düzenlenen Atıklardan Metan Üretimi Toplantısı'nda sıfır atık vizyonunu odak noktasına alan bir konuşma yapan Ağırbaş, şunları kaydetti:

"Atıkların ve gıda kayıplarının dünyaya verdiği zararı önlemeyi, daha iyi bir yaşam için en önemli görevimiz olarak görüyoruz. Bu nedenle, gıdamıza ve çevremize sahip çıkmayı COP31'deki en büyük önceliğimiz haline getirdik. Sıfır atık yaklaşımımız sadece bir süreç sonu yönetimi değil, gıda israfının önlenmesinden sistemin yeniden tasarlanmasına kadar uzanan kapsayıcı bir icra mekanizmasıdır."

Daha sonra G7 kapsamında düzenlenen Geleceğe Giden Yol oturumunda kapanış konuşmasını gerçekleştiren Ağırbaş, "COP31 yolunda uluslararası iklim ajandası ile günlük yaşam arasında köprü olma irademizi vurguladık. İklim krizinin mülteci nüfusu gibi kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, yeşil dönüşümün sadece bir gereklilik değil, güçlü bir ekonomik tercih olduğunu belirttik. Enerjiden gıda güvenliğine kadar yürüttüğümüz projeleri uluslararası ölçekte birleştirerek, vaatleri gerçek değişime dönüştürmeye kararlıyız." şeklinde konuştu.

Ağırbaş, Paris'teki G7 programları ve ikili görüşmelerin ardından Fransa'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları Toplantısı'na da katıldı.

Toplantıda, COP31 yolunda yürütülen çalışmalar ve sıfır atık vizyonunun toplumsal katılım ayağı istişare edildi.