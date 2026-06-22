Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Londra Borsası'nın açılış gongunu çalarak küresel finans dünyasına iklim eylemi çağrısı yaptı.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş, Londra Borsası'nın açılış gongunu iklim eylemi için çaldı Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında Londra Borsası'nın açılış gongunu çalarak küresel finans dünyasına iklim eylemi çağrısı yaptı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğiyle mücadelede finansmanın, yenilikçi çözümlerin ve uluslararası işbirliklerinin önemine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Londra İklim Eylem Haftası (LCAW) 2026, küresel iklim liderlerini bir araya getirdi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Londra Borsası açılış töreninde, iklim finansmanı ve yeşil dönüşüm gündemi öne çıktı.

Törene katılan Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, açılış gongunu çalarak küresel finans dünyasına iklim eylemi ve sürdürülebilir gelecek için çağrıda bulundu.

Ağırbaş, törendeki konuşmasında, iklim finansmanının küresel dönüşümdeki kritik rolüne işaret ederek, iklim hedeflerinin somut uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini belirtti.

COP31 sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Ağırbaş, "COP31'e doğru ilerlerken dünyanın daha fazla vaade ihtiyacı yok, ihtiyacı olan şey ilerleme. Finansman kaynaklarını açığa çıkarmalı, inovasyonu hızlandırmalı, sıfır atık ile döngüselliği dönüşümün ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılmasının merkezine yerleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel bir konu değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir dönüşüm süreci olduğunu, bu sürecin toplumun tüm kesimlerine fayda sağlaması gerektiğini kaydederek, "Ayrıca bu geçiş sürecinin insanlar, özellikle de kadınlar ve gençler için faydalı olmasını sağlamalıyız. COP31 sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir fırsattır. Bu sayede uygulamaya geçmek mümkündür." açıklamalarını yaptı.

Törene, Birleşik Krallık İklim Özel Temsilcisi Rachel Kyte, Etiyopya Dışişleri Bakanı ve COP32 Başkanı Gedion Timothewos ile Yeşil Finans Enstitüsü (GFI) Üst Yöneticisi Dr. Rhian-Mari Thomas OBE de katıldı.

Londra İklim Eylem Haftası, her yıl haziran ayında yatırımcıları, finans kuruluşlarını, işletmeleri, kamu temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek iklim eyleminin hızlandırılması için küresel bir platform oluşturuyor.

Hafta boyunca "finans", "enerji", "doğa", "politika" ve "sürdürülebilir kalkınma" başlıklarında çok sayıda etkinlik gerçekleştirilirken, iklim hedeflerine ulaşmada ortak akıl ve kolektif hareketin önemi vurgulanıyor.

Londra İklim Eylem Haftası kapsamında gerçekleştirilecek temaslarda, Sıfır Atık Vakfı'nın küresel ölçekte yürüttüğü çalışmalar ve Sıfır Atık Forumu'nun önceliklerinin de gündeme taşınması bekleniyor.