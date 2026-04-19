Sıfır Atık Projesi'ne Green World Awards'tan "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan ve Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde kabul gören küresel bir çevre hareketi olarak yoluna devam ediyor.

Türkiye, "Dünya Ortak Evimiz" anlayışıyla giderek büyüyen proje kapsamında, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun önlenmesi ve geri kazanımın yaygınlaştırılması hedeflerinin başarıyla hayata getirilebileceğini dünyaya ispat ediyor.

Dünyanın en yeşil ülkelerini, şirketlerini ve topluluklarını belirlemek amacıyla 30 yılı aşkın süredir düzenlenen ve küresel ölçekte saygınlığı bulunan Green World Awards kapsamında, dünya genelinde yapılan yüzlerce başvuru arasından Sıfır Atık Projesi yeni bir başarı elde etti.

Sıfır Atık Projesi, atık yönetimi kategorisinde "Yeşil Dünya Şampiyonluğu" ödülüne layık görüldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünü temsilen Sıfır Atık Uygulamaları Dairesi Başkanı Ekrem Yıldırım, 13 Nisan'da Cardiff Kalesi'nde düzenlenen törende ödülü ve başarı belgesini teslim aldı.

Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi

Sıfır Atık Projesi, 2018'de BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 2021'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat), 2022'de Akdeniz Parlamenterler Meclisi ve Dünya Bankası, 2024'te ikinci kez Akdeniz Parlamenterler Meclisi tarafından ödüle layık görüldü. Green Organization tarafından verilen bu ödülle Sıfır Atık Projesi'nin uluslararası ödül sayısı 7'ye yükseldi.

Proje kapsamında yürütülen çalışmalarla, 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2025 itibarıyla yüzde 37,53'e yükseltildi. Toplamda 90 milyon ton geri kazanılabilir atık işlenerek 365 milyar lira ekonomiye kazandırıldı. 54 milyon hanenin 1 yıllık elektrik ihtiyacına eşdeğer enerji tasarrufu, İstanbul'un 2 yıllık su tüketimine eşdeğer su tasarrufu, Türkiye'deki tüm araçların 1 yıllık yakıt tüketiminden daha fazlasına eşdeğer petrol tasarrufu, yaklaşık 55 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alan, atık depolama alanı tasarrufu sağlandı. Ayrıca, Türkiye'deki ormanların yüzde 7'sine denk gelen 613 milyon ağacın kesilmesi önlendi ve yaklaşık 180 milyon ton sera gazı salımının önüne geçildi.