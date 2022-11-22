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Şiddet mağduru kadınlar için 15 ilde 17 kadın konukevi yeniden yapılandırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Can güvenliği riski olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konukevlerimizde özel güvenlik önemleri alınıyor." ifadesini kullandı.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 22.11.2022
Şiddet mağduru kadınlar için 15 ilde 17 kadın konukevi yeniden yapılandırıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, hukuki, ekonomik ve sosyal destekten barınmaya kadar birçok alanda şiddet mağduru kadınların yanında olduklarını belirtti.

Bakanlığın çalışmalarında kadın konukevlerinin önemli yer tuttuğuna işaret eden Yanık, 283 kapasiteyle hizmet veren 11 kadın konukevi sayısını, ekim ayı itibarıyla artırdıklarını bildirdi.

Bakan Yanık, ekim itibarıyla Bakanlığa bağlı 112, yerel yönetimlere bağlı 33, Göç İdaresi Başkanlığına bağlı 3 ve sivil toplum kuruluşuna bağlı 1 kadın konukevi olmak üzere, 81 ilde 149 kadın konukevinin 3 bin 624 kapasiteyle hizmet verdiğini kaydetti.

Kadın konukevlerini, kadınların barınma, güvenlik gibi farklı ihtiyaçlarına göre ayrı ayrı yapılandırdıklarını aktaran Derya Yanık, "Can güvenliği riski olan kadınlarımız için ihtisaslaşmış kadın konukevlerimizde özel güvenlik önemleri alınıyor. İhtisaslaşma çalışmalarımız kapsamında 15 ilde 17 kadın konukevimizi yeninden yapılandırdık. Kadınlar ve beraberindeki çocuklarına, kuruluş bilgilerinin gizliliği esasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şiddet mağduru kadınların ve beraberindeki çocuklarının ihtiyaçlarını göz önüne alarak ihtisaslaşma çalışmaları kapsamında yeni bir hizmet modelini hayata geçirdiklerini belirten Yanık, "Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da hizmet veren kadın konukevlerinden biri, 12 yaş üstü erkek çocuğu olan kadınlara yönelik kadın konukevi olarak ihtisaslaştırılmıştır." bilgisini verdi.

Bakan Yanık, kadın konukevlerinden faydalanan kadınların yüzde 50,4'ünün barınma ihtiyacı, yüzde 49,6'sının şiddet sebebiyle hizmet aldığını aktardı.

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