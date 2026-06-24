Sıcaklık artışına bağlı orman yangını riskine karşı vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, iklim değişikliğinin etkileriyle artan sıcaklıklar, nem oranında düşüş, uzayan kurak dönemler ve kuvvetli rüzgarlar, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de orman yangını riskini artırıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de 7 gün 24 saat esasıyla yangınların önlenmesi ve müdahalenin zamanında yapılması için çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda, orman yangınlarıyla stratejik mücadele devam ederken envantere eklenen yeni araçlar, teknolojiler ve projelerle, yangınları önleme ve kayıpları en aza indirmek için çalışılıyor.

Kara ve hava gücüne destek kuvvet

Ormanları korumak amacıyla bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile yangınlara karşı havadan kalkan oluşturulurken, toplamda 462 ton su atma kapasitesiyle, mücadeledeki kararlılık da ön plana çıkıyor. Hava aracı sayısı yeni alımlarla birlikte 146'dan 161'e yükselirken karada da arazöz sayısı 1766'dan 1953'e, ilk müdahale aracı sayısı 2 bin 742'den 2 bin 766'ya, iş makinesi sayısı ise 831'den 878'e çıktı. Özellikle helikopterlerin hızlıca su alıp yangınlara anında müdahale etmesi için kolaylık sağlayan havuz ve gölet sayısı da 4 bin 852'ye ulaştı. İlave olarak 55 yeni havuz ve gölet daha inşa edilmesi de planlanıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce geliştirilen "Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" (MEUS) de tedbir alma konusunda etkin rol üstleniyor.

Bu yıl içinde yapay zeka destekli yangın risk haritaları da devreye alınırken söz konusu haritalar, sıcaklık, rüzgar, nem, topoğrafya, yanıcı madde tipi ve kuraklık gibi birçok parametreyi birlikte değerlendiriyor. Yangın riskini 7 gün önceden tahmin edebilecek şekilde çalışan yapay zeka destekli sistem sayesinde, yangın çıkma ihtimali yüksek alanlarda, önleyici tedbirler artırılıyor.

Yetkililer vatandaşlara uyarılarını sürdürüyor

Meteorolojik veriler dikkate alındığında, gelecek günlerde sıcaklıkların daha da yükselmesi beklenirken, bu dönemde orman yangını riski de artış gösteriyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artması, düşük nem ve şiddetli rüzgarın da etkisiyle, yangınların kontrol altına alınması zorlaşırken yetkililer geçen yıl verilerine göre orman yangınlarının yüzde 91'inin insan kaynaklı çıkması nedeniyle son günlerde uyarılarını sıklaştırıyor. Bakanlık ve OGM başta olmak üzere, yetkililer sosyal medya ve diğer mecralarda vatandaşların yangına sebep olabilecek davranışlardan uzak durmaları ve tedbirli davranmaları için uyarı mesajları paylaşıyor.

Özellikle bu dönemde, piknik yapan insan sayısının artışıyla, tedbirsiz davranışların önüne geçmek de önem kazanıyor. Orman teşkilatı bu çerçevede, rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapılmaması, anız yakılmaması, sönmemiş sigara izmaritlerinin ve yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkların yol kenarları ile orman alanlarına atılmaması konusunda uyarılarını sürdürüyor. Yetkililer, duman veya ateş görüldüğünde, 112 ekiplerinin aranıp bildirilmesi çağrısı da yapıyor.

Orman suçlarına ceza uygulanıyor

Ormanlara zarar verenlere de kanunlar kapsamında çeşitli cezalar veriliyor. Buna göre, ateşle ilgili ihmaller, çöp ve izmarit, anız yakma gibi durumlarda, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası uygulanıyor.

İhmal sonucu yangına sebep olmak 3 yıl ila 10 yıl arası hapis cezası, kasten orman yakmak 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve 1000 ila 10 bin gün adli para cezası, örgüt faaliyeti kapsamında orman yakmak ise müebbet hapis ve 20 bin ila 25 bin gün adli para cezasıyla cezalandırılıyor.