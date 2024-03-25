Dolar
32.15
Euro
34.88
Altın
2,176.46
ETH/USDT
3,536.30
BTC/USDT
68,915.00
BIST 100
9,106.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye'nin Huzuru, İzmir'in Huzuru" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Abdullah Özkul  | 25.03.2024 - Güncelleme : 25.03.2024
Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Niğde

"Bonus kazanma ve yüksek kazanç vaadiyle yatırım" paylaşımları yaparak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova'da yakalanan 12 zanlıdan 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan G.K, B.A.E. ve S.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Ö.Y. ve Y.S. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 22 Mart'ta "nitelikli dolandırıcılık", "çevrim içi çocuk istismarı" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarına yönelik, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 14 ilde düzenlenen Sibergöz-28 operasyonları kapsamında Niğde, Ankara, Aydın ve Yalova'da 12 zanlı gözaltına alınmış, aramalarda 14 cep telefonu, 13 SIM kart, 4 laptop, 2 tablet, 10 flash bellek, 2 hafıza kartı, harddisk, 31 bin dolar ve lüks otomobil ele geçirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay Samandağ'da depremlerden sonra açılan çarşıda 39 esnaf hizmet veriyor
Bakan Yumaklı: Kent tarımını özellikle büyükşehirlerin çevresinde geliştirmek istiyoruz
Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 3 kişinin "şüpheli" olarak ifadesi alındı
Ankara'da bir hastanede sedyeden düşürülen hasta hayatını kaybetti

Benzer haberler

Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Sibergöz-28 operasyonlarında yakalanan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı

İzmir merkezli "Mahzen-13" operasyonunda yakalanan 15 şüpheli tutuklandı

Erzincan'da altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin 1 mühendis daha tutuklandı

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama

İstanbul merkezli yasa dışı bahis soruşturmasında 34 tutuklama

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Sakarya'da DEAŞ'a yönelik Bozdoğan-11 operasyonlarında yakalanan 33 şüpheliden 14'ü tutuklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet