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Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 26.01.2024 - Güncelleme : 26.01.2024
Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

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Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı
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