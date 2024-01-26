Sibergöz-16 operasyonunda yakalanan 35 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında eş zamanlı gerçekleştirilen "Sibergöz-16" operasyonunda yakalanan 35 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.
Ankara
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2 gün önce 20 ilde çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Sibergöz-16' operasyonlarında yakalanan 35 şüpheli tutuklandı. Çocuklarımızı korumak için suçlularla mücadele etmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.
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2️⃣0️⃣ ilde Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile Mücadele kapsamında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “SİBERGÖZ-16” Operasyonlarında 3️⃣5️⃣ şüpheli Yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 24, 2024
Çocuklarımızı Koruma İçin Suçlularla Mücadele Etmeye Kararlıyız❗️
❌Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla… pic.twitter.com/gW05XCTVtZ