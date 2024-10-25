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SGK'nin geri ödeme listesine 61 ilaç daha alında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Abdullah Sarica  | 25.10.2024 - Güncelleme : 25.10.2024
SGK'nin geri ödeme listesine 61 ilaç daha alında

Ankara

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın ocak, ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık." ifadelerini kullandı.

Geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8 bin 786'ya çıkardıklarının bildiren Işıkhan, ilaçların, hastalara şifa olmasını temenni ederek, vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımında yer verdiği görselde, geri ödeme listesine alınan 61 ilaçtan 9'unun diyabet, 5'inin antitrombotik, 2'sinin Alzheimer, 1'inin ise kronik immün trombositopeni ilacı olduğu bilgisi yer aldı.

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