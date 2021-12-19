Dolar
16.43
Euro
18.50
Altın
1,798.23
ETH/USDT
3,918.00
BTC/USDT
47,137.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizmin merkezlerinden Uludağ'da ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Sergen Sezgin   | 19.12.2021
Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu Fotoğraf: Sergen Sezgin - AA

Bursa

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan kışın gözdesi Uludağ'da sezon dün açıldı.

Özellikle hafta sonunu fırsat bilen ziyaretçiler, Uludağ'ın pistlerine adeta akın etti.

Ziyaretçiler, kar kalınlığının 52 santimetreye ulaştığı Oteller Bölgesi'nde kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Jandarma ekipleri zirve bölgesine gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetliyor. Kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmiyor. 

Sis ve zaman zaman tipinin etkili olduğu Uludağ'da kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NBA'de koronavirüs krizi büyüyor
Aşısız hastalarının yoğun bakımda yaşadıkları acıya şahit oluyorlar
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara: TURKOVAC uygulanan kişilerde ağır hastalanan veya hastaneye yatan olmadı
Kovid-19, damar hastalıkları riskini artırıyor
Hollanda'da Omicron varyantı nedeniyle 4 hafta tam kapanma uygulanacak

Benzer haberler

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Sezonu yeni açan Uludağ'daki pistler kayak ve snowboard tutkunlarıyla doldu

Tunceli-Erzincan kara yolu yoğun kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Beyaz örtüyle kaplanan Abant ve Gölcük'te hafta sonu yoğunluğu

Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası

Dededen torunlarına miras 'Anadol' sevdası
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Palandöken'de ölçüldü
Muş'ta yüksek rakımlı köylerdeki bazı evler kar altında kaldı

Muş'ta yüksek rakımlı köylerdeki bazı evler kar altında kaldı